Half april maakt Spicer dan een pijnlijke uitschuiver als hij, in een uitleg over een gifgasaanval in Syrië, stelt dat zelfs iemand zo verachtelijk als Hitler zich daar nooit toe verlaagd heeft. Pijnlijk, want de nazi's hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteraard chemische wapens ingezet in de gaskamers in de concentratiekampen.

"Hij gebruikte geen saringas op zijn eigen volk zoals Assad dat doet", zegt Spicer enkele minuten later als een reporter erop door vraagt en hij zijn uitschuiver inziet. "Hij heeft dat natuurlijk wel in zijn Holocaustcentra gebruikt, maar niet in dorpen bij onschuldige mensen."

's Anderendaags verontschuldigt Spicer zich voor zijn uitspraak en zegt hij dat het "een ongepaste en ongevoelige verwijzing was naar de Holocaust, die met niets vergeleken kan worden". "Ik heb het verknoeid", zo zegt hij in een interview.