De nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis zou Anthony Scaramucci zijn volgens dezelfde bron. Die is vandaag in het Witte Huis gezien, waar hij zich klaar leek te maken om het personeel toe te spreken.

De 53-jarige Scaramucci staat aan het hoofd van een investeringsfonds en is een belangrijke donor voor de Republikeinen. Hij neemt vaak de verdediging van president Donald Trump op zich in nieuwsprogramma's op tv, en hij maakte deel uit van het overgangsteam van Trump. Toen werd al gezegd dat hij later een job zou krijgen in de regering.

Scaramucci vervangt communicatiedirecteur Michael Dubke, die op 18 mei zijn ontslag had aangeboden wegens "persoonlijke redenen". Sindsdien bekleedde Sean Spicer ad interim die post.

Er is nog geen officiële bevestiging van de aanwerving, noch van het ontslag van Spicer.