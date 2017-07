De reisbureaus organiseren allebei reizen naar Noord-Korea. Young Pioneer Tours regelde de reis van de overleden Amerikaanse student Otto Warmbier, die gevangengehouden werd door Pyongyang.

De bedrijven laten nu weten geïnformeerd te zijn geweest dat het reisverbod naar Noord-Korea vanaf 27 juli ingaat. "Vanaf dan zal het niet langer wettelijk zijn om met een Amerikaans paspoort de Democratische Volksrepubliek Korea te bezoeken", zei Koryo Tours in een mededeling.

De beslissing wordt ruim een maand na het overlijden van Warmbier genomen. Hij werd na 18 maanden gevangenschap in Noord-Korea in comateuze toestand naar de Verenigde Staten gerepatrieerd, waar hij op 13 juni overleed. In 2016 kreeg hij van een Noord-Koreaanse rechter 15 jaar dwangarbeid voor het stelen van een propagandaposter. Volgens zijn artsen stierf hij aan een hartstilstand die het gevolg was van zware hersenschade. Hoe hij in een coma belandde, blijft voorlopig een vraagteken.

Door zijn dood liepen de spanningen tussen Washington en Pyongyang over de nucleaire bewapening van Noord-Korea nog verder op.