De soap opera O.J. is terug. Elke tv-zender heeft de hoorzitting over zijn vervroegde vrijlating rechtstreeks uitgezonden met commentaar vooraf en commentaar achteraf. Special News Report, meldden alle zenders. De hoorzitting van de eeuw, klonk het als een hyperbool. Het drama O.J. was even helemaal terug. Twitter ontplofte. #OJSimpsonParole ontketende een storm van opinies voor en tegen.

O.J. zat al negen jaar in de gevangenis. Gewapende overval, kidnapping en ongeoorloofd gebruik van een vuurwapen leverde hem tijdens een strafproces met vijf medeplichtigen een buitenproportionele straf van 33 jaar cel op. Hij was 61 bij de veroordeling in 2008.

Maar de zaak die iedereen zich herinnert is die van 23 jaar geleden. Het was het proces van de eeuw. Sportheld O.J. Simpson werd in 1994 verdacht van moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar nieuwe vriend Ron Goldman. Badend in een plas bloed, na vele messteken, werden beide slachtoffers teruggevonden in de villawijk van Brentwood, L.A. Iedereen herinnert zich nog levendig de achtervolging op de Amerikaanse snelweg in de witte Ford Bronco live op tv. Iedereen dacht: "O.J. heeft het gedaan". Er leken veel bewijzen, zoals voetafdrukken en bloedsporen. Live in de media, per mobiele telefoon, werd onderhandeld met een O.J. op de vlucht. Hij werd vrijgesproken ondanks talloze bewijzen van het tegendeel.

De vijfdelige documentaire tv-serie "O.J.: Made in America" kreeg begin dit jaar nog een Oscar. O.J. is altijd goud geweest voor vele handen. De documentaire van bijna 8 uur lang is een meesterwerk en was ook te zien op Canvas. Het is een epos over Amerika zelf: over de opkomst en de val van een Amerikaanse held. Het gaat niet alleen over het lot van O.J. En passant gaat het ook over rassenongelijkheid, de kwalijke verhouding tussen de politie (van L.A.) en de zwarte bevolking, over klassenjustitie en over de ongelofelijke uitwassen van de celebritycultuur.

