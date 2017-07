OJ Simpson: "Ik wou dat dit nooit gebeurd was"

De Amerikaanse voormalige sportlegende en acteur OJ Simpson komt over enkele maanden vervroegd vrij. Hij zat 9 jaar in de cel voor een gewapende overval. Tijdens zijn pleidooi voor een speciale commissie herhaalde hij keer op keer dat hij een "good guy" was en enorm spijt had over wat er is gebeurd.

