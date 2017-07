Van Noord- naar Zuid-Korea ... en terug, "Zuid-Korea stelde teleur"

Op de Noord-Koreaanse televisie is een overloopster naar Zuid-Korea opgevoerd die vertelt hoe ongelukkig ze was met haar nieuwe leven in het zuiden. De politie van Zuid-Korea onderzoekt of ze werd ontvoerd door de Noord-Koreaanse geheime dienst.

