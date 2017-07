Twee jaar geleden was er bijzonder veel commotie rond de dood van Cecil. De leeuw met de opvallend donkere manen was zowat het symbool van Zimbabwe. Hij werd legaal neergeschoten door een Amerikaanse tandarts, die daardoor zelf enige tijd opgeschoten wild werd. Hij had Cecil met een kruisboog neergeschoten, maar pas de dag nadien met een geweerschot afgemaakt.

Nu is ook zijn zoon Xanda doodgeschoten. Een professionele jager schoot hem neer, niet ver van waar ook zijn vader werd neergeschoten. De jager beschikte over alle papieren en zodra hij doorhad welk dier hij had gedood, verwittigde hij de onderzoekers die Xanda volgden.

Op leeuwen jagen is niet illegaal in Zimbabwe. Mits de nodige papieren en de juiste begeleiding, is het toegelaten. Het grootste deel van het geld dat voortvloeit uit de jachtpartijen wordt trouwens gebruikt om diersoorten te beschermen en illegale stropers te betrappen.