"We houden van deze job, we houden van dit ministerie en ik ben van plan om dat te blijven doen zolang dat gepast is", zo zei Sessions vandaag op een persconferentie die in feite ging over een internationale samenwerking om delen van het "darkweb" op te rollen.

Sessions, een gewezen senator uit Alabama, was een van de vroegste en vurigste aanhangers van Trump tijdens diens gooi naar het presidentschap, en hij werd aangesteld als minister van Justitie in februari.

Een maand later stapte hij uit het onderzoek van het ministerie van Justitie naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen, nadat bekend was geworden dat hij tijdens zijn hoorzittingen voor de Senaat had nagelaten te vermelden dat hij de Russische ambassadeur in de VS tweemaal ontmoet had. De terugtrekking van Sessions gebeurde zonder overleg met de president en maakte de weg vrij voor de aanstelling van de speciale aanklager Robert Mueller.

Gisteren had president Trump in een interview met The New York Times dat hij Sessions nooit zou gekozen hebben als minister van Justitie als hij geweten had dat die zichzelf van het onderzoek zou uitsluiten.

De aanval van Trump was een weerspiegeling van de al lang sluimerende frustratie van Trump met een van zijn trouwste bondgenoten, maar was geen berekende poging om Sessions uit de regering te zetten, zo zeiden twee adviseurs van de president aan het persbureau AP. Volgens hen weerspiegelden de openbare verklaringen van de president wat ze hem eerder al in private gesprekken hadden horen zeggen over Sessions.

In de steeds maar aangroeiende controverse over "Russiagate", zijn er maar weinig dingen die Trump meer geërgerd hebben dat de beslissing van Sessions om zich terug te trekken uit het onderzoek. Volgens de adviseurs beschouwt Trump dat als een gebrek aan loyaliteit, en dat is blijkbaar zowat het ergste wat men kan doen in de ogen van de president.