"Sessions had zichzelf nooit mogen ongeschikt verklaren. En als hij dat van plan was, had hij me dat moeten zeggen voor hij de job aanvaardde. Dan had ik iemand anders gekozen."

De frustraties van de president over de opstelling van Jeff Sessions in het Rusland-onderzoek zijn niet nieuw. Maar dat Trump ze openlijk en uitvoerig ventileert in de krant The New York Times is, zelfs naar de maatstaven van Trump, behoorlijk ongewoon.

Sessions verklaarde zichzelf in maart ongeschikt of onbevoegd om toe te zien op het onderzoek van zijn departement naar de Rusland-connecties (‘recuse’ in het Engels). Hij deed dat omdat hij zelf voorwerp van dat onderzoek was geworden, toen bekend raakte dat hij vorig jaar twee maal een ontmoeting had gehad met de Russische ambassadeur in Washington DC. Tijdens zijn hoorzitting voor de Senaat had hij nagelaten die contacten te vermelden.