"Die beschuldigingen zijn absurd. Het is verwerpelijk om Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties te beschuldigen van terrorisme", zo laat minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (foto in tekst) in een mededeling weten.

Gabriel heeft zijn vakantie onderbroken om de Turkse ambassadeur op het matje te roepen. Dat duidt erop dat het geduld van de Duitse regering met Turkije op is. Gisteren had bondskanselier Angela Merkel al haar ongenoegen laten blijken en geëist dat Steudtner en andere gevangenen vrijgelaten worden.

De woordvoerder van Merkel wijst nu op de afbouw van burgerlijke vrijheden en de vrijheid van pers in Turkije en vindt dat het tijd is om de Europese hulp aan dat land in te houden. Daarvoor heeft Duitsland wel de goedkeuring van andere EU-landen nodig.