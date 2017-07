Burgemeester Antoni Nogeura is de nieuwe burgemeester van Palma de Mallorca en hij wil duidelijk paal en perk stellen aan het comazuipen op zijn eiland. Doorgaans richt hij zijn pijlen daarbij op de Britten, maar nu zijn het de Duitsers die Noguera een lesje wil leren.

Eerder vroeg hij zich in een Duitstalige krant op Mallorca al af of de Duitsers wel "een beschaafd volk zijn". Vooral de uitgaansbuurt Ballermann op Mallorca is blijkbaar een magneet voor Duitse toeristen die zich tegoed doen aan comazuipen en emmerzuipen.

Noguera wil het fenomeen aanpakken met een campagne. Hij wil toeristen informeren over de gedragsregels. Voor toeristen die zich schuldig maken aan emmerzuipen op zijn stranden, is de burgemeester dan weer duidelijk: "We willen deze toeristen niet".