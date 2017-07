Qatar heeft nog niet gereageerd op de stap van zijn buurlanden. Tot nu toe had dat land het been stijf gehouden en kon het rekenen op zijn grote financiële reserves en leveringen van voedsel en water door Iran en Turkije.

Toch waren er de voorbije dagen tekenen dat er wat in de lucht hing. Zo kondigde de Turkse president Tayyip Erdogan een rondreis door de Golf aan, zowel naar Qatar als naar Saudi-Arabië. Eerder waren daar ook al de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en diens Franse collega Jean-Yves Le Drian langs geweest.

Het afzwakken van de Arabische voorwaarden en de nogal vage formulering daarvan doet vermoeden dat de Saudi's zich met hun plotse offensief tegen Qatar wat vergaloppeerd hebben en nu gas terug nemen om uit de diplomatieke impasse te komen. De VS voerden ook veel druk uit en vreesden dat niet enkel de strijd tegen de terreurgroepen zoals IS onder druk zou komen, maar ook dat Qatar nauwer naar Iran gedreven zou worden. Het militair hoofdkwartier voor de VS in het Midden-Oosten en Afghanistan is in Qatar gevestigd.