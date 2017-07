Enkele dagen geleden was er ophef ontstaan in het oerconservatieve Saudi-Arabië. De reden? Een filmpje op Snapchat waarin een jonge Saudisch vrouw rondwandelt in het historische fort van Ushayqir in een kort topje en minirok. Ze draagt haar lange haren los en onbedekt.

De video ging in een mum van tijd viraal en lokte heel wat controverse uit in het land dat bekendstaat voor zijn uiterst strenge interpretatie van de islamitische voorschriften. Tegenstanders wilden dat het meisje gestraft werd, voorstanders wilden dan weer dat ze kon dragen wat ze wilde.

Gisterenavond raakte bekend dat de vrouw opgepakt was door de Saudische politie omdat ze "onbehoorlijk gekleed was". De regels schrijven daar immers voor dat alle vrouwen lange, loshangende gewaden moeten dragen. Maar volgens Saudi Arabië werd de vrouw vandaag vrijgelaten nadat ze een paar uur lang verhoord werd. "Ze werd vrijgelaten zonder aanklacht en de zaak werd gesloten door de openbare aanklager." Volgens haar verklaring werd de video zonder haar medeweten gepost.