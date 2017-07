De voorbije maanden heeft de protestbeweging zich uitgebreid naar andere gebieden in Marokko. Veel mensen daar kunnen zich ook vinden in de kritiek van de Rif op achteruitstelling, machtsmisbruik, corruptie en repressie. Ook in andere steden is er de voorbije maanden betoogd.

De overheid regeert warm en koud op het protest. Tot nu toe is er geen sprake van brutale onderdrukking, maar evenmin van veel begrip of concessies. Veel leiders van de protestbeweging zijn opgepakt, onder hen topman Nasser Zafzafi (foto in tekst). Dat heeft echter tot nog meer protest geleid.

De protestgolf brak uit nadat een visverkoper geplet werd in een vuilniswagen toen hij poogde om zijn vis die door de politie was in beslag genomen, terug te krijgen. Dat doet denken aan het begin van de Arabische Lente in Tunesië. Net daarom zijn sommige Marokkanen echter beducht voor een uit de hand lopen van het protest. Zij vrezen dan weer voor chaos zoals in Syrië en Libië.