Waarom? De meest voor de hand liggende verklaring is meteen de eenvoudigste: "Wij hebben dat bij ons in Duitsland niet." De glamour en glitter, het sprookjesachtige van prinsen en prinsessen, de Duitsers lusten er blijkbaar wel pap van.

Misschien ligt de verklaring wel verder in de tijd. Want met de Duitse keizer Wilhelm II verdween in 1918 wel de monarchie, adellijke "von’s" zijn er nog genoeg. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis. Voor Bismarck met "Blut und Eisen" Duitsland tot één rijk smeedde, bestond het enkel op papier. Het gebied was in feite een aaneenschakeling van grote en kleine koninkrijken, hertogdommen en kerkelijke gebieden.

Telgen van adellijke families - die zich toen gretig met buitenlandse families lieerden - zijn nog steeds in de samenleving aanwezig, en veel Duitsers zijn nog geïnteresseerd in hun doen en laten. Zo kon het huwelijk van Georg Friedrich von Preussen - achterkleinzoon van de laatste keizer - in 2011 op ruime (pers)belangstelling rekenen.