Eén van hen is luitenant-generaal Manas Kongpan (boven), een topfiguur van de veiligheidsdiensten in het zuiden van Thailand die nog benoemd is door huidig premier Prayut Chan-Ocha toen die nog stafchef was. Die generaal zou het smokkelnetwerk geleid hebben.

Het is opvallend dat dat soort hooggeplaatste militairen in Thailand terechtstaan. De druk op het land was ook erg groot geworden nadat een reportage van de Britse omroep BBC de wanpraktijken en moorden aan de kaak had gesteld.