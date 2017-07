De jonge vrouw was verhuisd naar Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. Zaterdagavond had ze een incident opgemerkt in haar straat en daarop had ze de politie gebeld.

Korte tijd later kwam een politiewagen langs en toen de vrouw naar de auto toeliep, schoot een van de agenten haar door de deur van de auto neer. De vrouw is kort nadien overleden.

De twee agenten zijn voorlopig geschorst en het is nog altijd niet duidelijk waarom één van hen geschoten heeft. De vrouw was niet gewapend. Volgens mediaberichten zou er net voor de agent het vuur opende, wel een luide knal zijn geweest. Mogelijk zou het gaan om vuurwerk dat in de buurt was afgestoken.

Volgens Amerikaanse media is Damond al de 541e burger die dit jaar door de politie wordt neergeschoten. Heel vaak gaat het om zwarten die door de meestal blanke politie als een risico worden beschouwd, maar ook racistische motieven zouden vaak meespelen. Justine Damond is evenwel een blonde vrouw van 40 en was lerares meditatie.