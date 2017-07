Als de onderzoekers inderdaad aantonen dat de rechtsstaat en de democratie in Polen ondergraven worden, kan de EU artikel 7 van het Hervormingsverdrag van Lissabon inroepen. Dat zou het recht van Polen om te stemmen in de Europese Raad tijdelijk kunnen opschorten.

De Poolse regering ontkent echter de aantijgingen en zegt dat de democratie niet in gevaar is. Polen is een erg grote EU-lidstaat en heeft de voorbije jaren een forse economische groei gekend. Het is ook één van die landen die weigert om het door de EU bepaalde quotum van vluchtelingen op te nemen.

Nog een detail: de Pool Donald Tusk is op dit ogenblik voorzitter van de Europese Raad. Hij is echter een liberaal en dus een politiek tegenstander van de huidige regering in Warschau.