Frankrijk heeft samen met Groot-Brittannië het grootste leger in Europa en is ook buiten dat continent erg actief. In eigen land wordt het leger ingezet in de antiterreuractie in het kader van de noodtoestand.

Daarnaast zijn Franse troepen actief in diverse landen in de Sahel, onder meer in Mali, waar gevochten wordt met moslimextremisten. De Fransen begeleiden daar ook een brede alliantie van staten van de Sahel tegen terreur. Ook zijn Franse militairen actief in een vredesmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek en nemen vliegtuigen deel aan bombardementen van IS en andere terroristen in Syrië en Irak.