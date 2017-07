Op 15 augustus 1942 vertrokken Marcelin Dumoulin (40), een schoenmaker, en zijn vrouw Francine (37), een lerares, vanuit het dorpje Chandolin naar hun koeien in een wei verderop in de bergen. Ze zouden normaal gezien dezelfde dag terugkeren, maar dat gebeurde niet. Er werd wekenlang naar hen gezocht, maar zonder resultaat. Hun zeven kinderen werden na enkele maanden geplaatst bij andere families.

Vermoed werd dat het koppel in een scheur in de Tsanfleuron-gletsjer was gevallen, in het Diablerets-massief. Dat vermoeden is nu, 75 jaar later, bevestigd door de vondst van hun lichamen in het gletsjerijs. Ze zijn gevonden door een medewerker van het bedrijf dat in de omgeving een skilift uitbaat. Naast hun lichamen werden hun rugzakken, een fles, een boek en een horloge aangetroffen.