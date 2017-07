Merkel nam geen blad voor de mond tijdens een ceremonie voor Duitse atleten. De arrestatie van Steudtner is voor haar een "grote bezorgheid". Wij als Duitse regering veroordelen dat en we zijn solidair met Steudtner en met alle andere mensen die ten onrechte in Turkije worden vastgehouden, zei Merkel. Ze beloofde ook alles te doen om Steudtner vrij te krijgen.

De relaties tussen Duitsland en Turkije zitten al langer op een dieptepunt. De Turkse regering verwijt de Bondsrepubliek dat die onderdak heeft gegeven aan Turken die door Ankara worden beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van een jaar geleden.

In Turkije zelf zijn tienduizenden mensen opgepakt en zijn er honderdduizenden uit hun functies ontslagen. Critici beweren dat de Turkse president zo functies bij de overheid, in het leger en in de media wil opvullen met aanhangers en meelopers.

Bovendien heeft Berlijn beslist om de zes Tornado-verkenningsvliegtuigen die vanuit Turkije ingezet worden tegen terreurgroep IS in Syrië en Irak over te brengen naar een basis in Jordanië.