Het gaat om een twintigtal vrouwen uit Rusland, Turkije, Canada en de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Onder hen zijn dus ook vijf vrouwen met de Duitse nationaliteit.

Onder hen is een meisje van 16 dan een jaar geleden tot de islam was overgegaan, geradicaliseerd was en naar IS in Irak was gevlucht. Zij zou ondertussen overgedragen zijn aan Amerikaanse militairen en zou wellicht snel naar Duitsland terugkeren omdat ze minderjarig is. In de Bondsrepubliek riskeert ze wel vervolging.

De andere buitenlandse IS-vrouwen blijven voorlopig in hechtenis in Irak. Gevangen genomen buitenlandse strijders zouden door de Irakezen apart gehouden worden van lokale terroristen en zouden een betere behandeling krijgen. Duitsland wil nu eerst onderzoeken of het wel degelijk gaat om Duitse burgers.

Mosul is onlangs bevrijd van IS-heerschappij door het Iraakse leger. Er zijn intussen klachten over wraakacties waarbij gevangen genomen IS-strijders of hun aanhangers zijn omgebracht door soldaten of door woedende burgers. Er zijn nog geen berichten over IS-strijders uit België.