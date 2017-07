In september 2013 had de Russische marine de "Arctic Sunrise", een schip van Greenpeace onderschept toen dat een protestactie hield nabij een boorplatform van de Russische maatschappij Gazprom in de Noordelijke IJszee.

De dertig opvarenden werden maandenlang vastgehouden in Rusland en kort voor het begin van de Olympische Winterspelen in Sotsji vrijgelaten. Het schip zelf werd pas maanden later vrijgegeven.

Volgens het hof heeft de bemanning van de Arctic Sunrise gebruik gemaakt van het recht op demonstratie en mogen schepen niet zo maar worden geënterd of opvarenden gearresteerd in internationale wateren.

Volgens de "United Nations Convention on the Laws of the Sea" (UNCLOS) uit 1982 mag Rusland weliswaar in een brede exclusieve economische zone grondstoffen ontginnen, maar mag het de vrije doorvaart door schepen uit andere landen niet verhinderen. Het recht op demonstratie valt daaronder.

Of Rusland nu bereid is om die vergoeding te betalen, is nog niet duidelijk. De uitspraken van het hof zijn bindend, maar kunnen niet afgedwongen worden van partijen die dat weigeren.