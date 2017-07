Enkel in de Catalaanse regio zijn ze actief bezig met de afschaffing van de siësta. Volgens Tuytens heeft dit te maken met het feit dat Catalanen willen aantonen dat ze verschillend zijn van Spanjaarden. "De siësta is meer een gewoonte of traditie uit Zuid-Spanje. Catalanen zijn meer bezig met Europa en voelen zich ook meer verbonden met Europa dan met hun eigen land." In oktober van dit jaar stemmen de Catalanen ook over de onafhankelijkheid van hun regio in een referendum.

De Catalaanse premier Carles Puigdemont staat alvast achter het pact. Op Twitter spreekt hij van "een noodzakelijk pact in een gemeenschap die elke dag meer geconnecteerd is en waarin omgaan met tijd meer dan ooit een factor is in het welzijn en gezondheid van werknemers."