Gisteren is echter een nieuwe wet van kracht geworden waardoor de controle over die stichting door de regering -de militaire junta in feite- wordt overgedragen aan koning Maha Vajiralongkorn. Die is eind vorig jaar zijn vader Bhumibol opgevolgd.

Vandaag heeft de nieuwe koning vier van de acht beheerders van de stichting vervangen. Meteen is ook zijn vertrouweling luchtmaarschalk Satitpong Sukvimol benoemd tot voorzitter van de stichting. Hij was eerder de kabinetschef van de koning toen die nog kroonprins was en beheert ook al het private vermogen van koning Vajiralongkorn.

Hoe dan ook heeft de nieuwe koning nu blijkbaar zijn invloed in Thailand fors vergroot. Zelfs zijn erg invloedrijke en populaire vader koning Bhumibol had niet de rechtstreekse controle over het fortuin van de Chakri-dynastie.