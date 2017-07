In Hongarije heeft de conservatieve premier Viktor Orbán (foto in tekst) de rode loper uitgerold voor Netanyahu. Die wordt in de Hongaarse media als "tweelingbroer" van Orbán genoemd. De Israëlische regeringsleider zal in Boedapest ook de premiers van de andere Visegrad-landen (Polen, Tsjechië en Slovakije) ontmoeten. Israël heeft erg goede relaties met die landen, die het land steunen bij stemmingen in de Europese Unie en de Verenigde Naties. Netanyahu wil die banden nu nog verder uitbreiden.

De Visegrad-landen krijgen de wind van voren in de rest van de EU omdat ze weigeren hun aandeel in de geplande vluchtelingenspreiding op zich te nemen. Volgens hen ondermijnt dat het christelijke karakter van hun staten en Netanyahu heeft daar eerder begrip voor getoond. Anderzijds maken de Centraal- en Oost-Europese landen niet zo veel misbaar over nieuwe Joodse kolonies in Palestijns gebied.