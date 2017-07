Begin dit jaar werd de kalender uitgedeeld in de gevangenissen van Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Schiphol en Zwaag, bij wijze van proefproject. Dat liep goed, volgens de politie. "In de eerste maanden van dit jaar hebben we veel meer tips binnengekregen dan normaal. Dankzij die tips hebben we twee zaken van de kalender kunnen heropenen", zegt Jeroen Hammer van het coldcase-team Oost-Nederland aan de NOS.

Binnenkort zullen nog eens 30.000 gedetineerden de kalender in hun cel krijgen. In het Nederlands, Arabisch, Spaans, Russisch en Engels staat vermeld hoe je politie kunt tippen: bellen, mailen, of een brief sturen. Tips geven kan anoniem, er zijn ook beloningen. De kalender kan bovendien opgehangen worden. Die vraag was naar boven gekomen in het proefproject.

Verder staat er een jaaroverzicht op een pagina, zodat gevangenen dagen af kunnen strepen. De kalender loopt tot 31 december 2017, maar de bedenkers hopen dat ze er voor 2018 ook weer eentje kunnen maken. Aan het aantal onopgeloste zaken zal het niet liggen, daar zijn er in Nederland zeker zo'n 1.500 van.