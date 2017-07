Het filmpje werd massaal opgepikt door Saudi's op Twitter, de meningen zijn verdeeld. Een grote groep mensen is van oordeel dat Khulood gestraft moet worden, anderen zeggen dat het mogelijk moet zijn dat ze draagt wat ze zelf wil.

"De Hai'a (de naam die sommige Saudi's geven aan de zedenpolitie) moet optreden", schrijft een journalist. En: "We moeten de wetten van het land respecteren. In Frankrijk is de niqab verboden en worden vrouwen beboet als ze hem toch dragen. In Saudi-Arabië is het dragen van een abaya en bescheiden kleding een onderdeel van de wet."

Anderen verwijzen naar de vrouw en dochter van de Amerikaanse president Donald Trump. Melania en Ivanka Trump kozen ervoor om tijdens hun bezoek aan Saudi-Arabië in mei geen abaya of hoofddoek te dragen, en dat werd getolereerd. Die dubbelzinnigheid klopt niet. "Was het een buitenlandse vrouw, dan zouden ze haar schoonheid van haar middel bewonderen, de betovering van haar ogen. Maar omdat ze een Saudische is, eisen ze nu dat ze opgepakt wordt."