Ook meer naar het noorden, in Kroatië, woeden er verschillende bosbranden langs de Adriatische kust. Honderden aren naaldbos zijn in de vlammen opgegaan, en ook in Kroatië wakkeren harde winden het vuur aan.

In Srinjine, in de buurt van Split, zijn toeristen geëvacueerd. Het vuur heeft er een aantal huizen en kantoren in de as gelegd, en ook een kleuterschool, een deel van het kerkhof en olijfbossen.

Vandaag zijn in Kroatië wel blusvliegtuigen kunnen opstijgen, die eerder aan de grond moesten blijven door de wind en de turbulentie. De busvliegtuigen worden ook ingezet in de buurt van de stad Zadar, waar nog mijnen liggen uit de oorlog van de jaren 90.