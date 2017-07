Er zijn een aantal maatregelen afgesproken om mensenhandelaars stokken in de wielen te steken. Zo gaat de Europese Unie onder meer de uitvoer van rubberboten en boten met een buitenboordmotor naar Libië verbieden. Dat moet voorkomen dat mensensmokkelaars nog gemakkelijk aan die boten komen om vluchtelingen zo de zee op te sturen.

De EU wil ook verder samenwerken met de internationaal erkende Libische regering in de hoofdstad Tripoli om de smokkel van mensen tegen te houden.

Volgens de Belgische minister Didier Reynders (MR) is de EU ook van plan om de Operatie Sophia, de missie tegen mensensmokkel in de Middellandse Zee, dichter tegen de Libische kust te laten opereren. Daar zouden boten met vluchtelingen dan gemakkelijker teruggedrongen kunnen worden, waar er in volle zee enkel sprake is van reddingsoperaties.

Ook zou Europa investeren in betere opvangcentra in Libië om migranten te screenen en te beslissen of ze al dan niet naar de EU mogen komen. Er wordt ook overwogen om de grens tussen Tunesië en Libië en de zuidgrens van Libië beter te bewaken. Dat vereist dan wel meer middelen van de EU-lidstaten en daarover is er nog niets beslist.

Hoe dan ook blijft het Belgische fregat Louise-Marie tot eind van deze maand zoals gepland deelnemen aan die Operatie Sophia. Dat zal het schip terugkeren naar Zeebrugge. Of die Europese operatie dan verlengd of opgevolgd wordt, is nog niet duidelijk.

Dit jaar zijn al meer dan 80.000 vluchtelingen en migranten die vanuit Libië de zee willen oversteken, gered door Europese schepen. De meesten van die mensen zijn overgebracht naar Italië.