-We weten allemaal dat naar het einde van zijn bewind het land feitelijk failliet was. Was dat zijn verantwoordelijkheid?

“Als verantwoordelijke nummer 1 voor het land, als staatshoofd, nam hij die verantwoordelijkheid op zich. Tegelijk kan je de hoogste verantwoordelijke zijn, maar er waren ook verantwoordelijken op verschillende andere niveau’s. Ik vind dat die verantwoordelijkheid gedeeld moet worden met de eerste ministers van destijds, met de ministers, de hoogste ambtenaren … En als je dan vaststelt dat vele van die mensen vandaag nog altijd of opnieuw op die hoogste posten zitten en doen alsof ze brandschoon zijn …”

-Maar hij liet als president toch maar dat systeem draaien, het systeem van de corruptie bijvoorbeeld.

“Ik weet niet of hij zomaar de corruptie aanvaardde. Ik weet wel dat wat er vandaag gebeurt vele malen erger is. Het verwondert me telkens weer dat er altijd gepraat wordt over het regime Mobutu met inderdaad zijn zwakheden, zonder het te hebben over de situatie van vandaag die onvergelijkbaar slechter is.”

-Er zijn toch de vele rapporten over de miljarden dollars die verdwenen zijn in de zakken van Mobutu? Waar zijn die miljarden gebleven?

“Die mythe maakt deel uit van de verhalen over mijn vader die zomaar rondgebazuind worden. Het is nu twintig jaar geleden dat hij vertrokken is maar ik heb in ieder geval niet één enkel miljard gezien. Uiteindelijk draaide het allemaal om het beheer van de staat. Ik ben de eerste om ermee akkoord te gaan dat een staat correct beheerd moet worden. Als je een publiek persoon bent die werkt met overheidsmiddelen dan moet er de grootst mogelijke transparantie bestaan over wat je met die middelen doet. Geen enkel probleem daarmee. Ik kan alleen niet begrijpen waarom vandaag niet diezelfde vragen gesteld worden. Het gaat telkens weer over het geval Mobutu maar er is zoveel meer en zeker nu.”