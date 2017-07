Hoe komt een SUV op het dak van een huis terecht?

Een bestuurder is met overdreven snelheid in de voortuin van een huis gereden. Hij werd tot in het dak van de woning in Saint Louis in Missouri gekatapulteerd.

