Maar wat drijft iemand om een militair trainingskamp te runnen als toeristische attractie? “Op een dag vroeg ik mij af of de Joden in Auschwitz ooit zouden kunnen gedroomd hebben dat er een zo’n academie zou bestaan in Israël en dat die leden van het Duitse leger zou opleiden”, verduidelijkt Gat aan zijn bezoekers. Door zijn kamp open te stellen voor het grote publiek wil hij tonen welke lange weg het Joodse volk in 75 jaar heeft afgelegd.

Aanvankelijk weigerde de Israëlische overheid om Gat een vergunning te verlenen voor zijn toeristische attractie. Maar dat is veranderd, zegt hij. “Ze zien het belang in van wat we hier doen. Mensen die onze programma’s volgen gaan buiten met een veel beter begrip van dit land. Ze worden ambassadeurs voor de Staat Israël.”