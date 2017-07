Cateura Recycled Orchestra speelt op instrumenten gemaakt van afval

In een buitenwijk van de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion spelen 300 jongens en meisjes op bijzondere muziekinstrumenten. Afval van de plaatselijke vuilnisbelt wordt omgetoverd tot violen, cello's en zelfs contrabassen. Peetvader van het orkest is Favio Chavez. Hij arriveerde 12 jaar geleden in de buurt als werknemer van het stort. In zijn vrije tijd geeft hij muziekles aan de plaatselijke jeugd. Het merendeel van de instrumenten wordt gebouwd door voormalig straatveger Nicolas Gomes. Het Cateura Recycled Orchestra is voor veel inwoners van de arme wijk een lichtpunt.

