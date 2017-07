De "versoepeling" in de houding ten opzichte van vrouwen en sport komt er pas moeizaam. Pas in 2012 vaardigde Saudi-Arabië voor het eerst vrouwelijke atletes af naar de Olympische Zomerspelen, en dat pas nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ermee gedreigd had het land te weren als het alleen mannen zou sturen. In 2012 waren het er 2, vorig jaar, in 2016, waren het er 4.

Volgens het Saudische ministerie van Onderwijs passen de lessen lichamelijke opvoeding op publieke scholen in een toekomstplan voor het land, vorig jaar opgesteld door kroonprins Mohammed bin Salman. Bedoeling is onder meer om de Saudische economie te diversifiëren en het leven in het koninkrijk aangenamer te maken voor de onderdanen.

Vier jaar geleden stond Saudi-Arabië al formeel toe dat meisjes in privéscholen lichamelijke opvoeding krijgen. Saudische families die het zich konden permitteren, lieten hun dochters ook al wel aan sport doen in privé-initiatieven.

Vanaf volgend schooljaar zijn de publieke scholen dus aan de beurt. Maar hoe die lessen er gaan uitzien, dat is nog maar de vraag. Aan Saudische universiteiten worden geen vrouwelijke gymleerkrachten opgeleid, bijvoorbeeld. En de meeste meisjesscholen (het onderwijs in Saudi-Arabië is gescheiden, nvr) hebben geen faciliteiten om aan sport te kunnen doen.