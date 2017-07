Op basis van officiële documenten kon Maryam aantonen dat zij niet de eigenaar van dat vastgoed was, maar enkel de beheerder. Probleem is dat de documenten opgesteld werden in 2006, maar in het Calibri-lettertype dat officieel pas een jaar later gepubliceerd werd in Microsoft Office. Dat voedde de vermoedens dat die documenten vervalst werden.

Lucas De Groot, de Nederlandse ontwerper van Calibri, heeft die font nu al in 2004 ontwikkeld, maar noemt het weinig waarschijnlijk dat iemand als Maryam Sharif dat op eigen houtje zou gevonden en op haar computer geïnstalleerd hebben voor Microsoft dat deed.

Het worden dus spannende dagen voor Pakistan. Nawaz Sharif was al drie keer premier. In 1993 werd hij afgezet door de toenmalige president, in 1999 door een staatsgreep van het leger. Sinds 2013 heeft hij opnieuw de verkiezingen gewonnen. De machtsbasis van Sharif is in de conservatieve Moslimliga die sterk staat in de provincie Punjab.