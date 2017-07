Zo zijn de Noord-Koreaanse raketten weinig accuraat en bovendien zouden de kernbommen van de staat veel te zwaar zijn om met de huidige raketten vervoerd te worden. De VS hebben bovendien een antiraketschild met verschillende lagen opgesteld in Alaska en op schepen in de Stille Oceaan.

Veel Zuid-Koreanen vrezen dat de VS en Noord-Korea slaags zullen raken in een nieuwe oorlog vooraleer Pyongyang over die technologie beschikt. Een nieuwe oorlog zou Korea volledig verwoesten en het Zuid-Koreaanse economische mirakel van de voorbije decennia te niet doen.

Officieel zijn Noord- en Zuid-Korea overigens nog altijd met elkaar in oorlog. In 1953 maakte een bestand een einde aan de Koreaanse Oorlog; er is nooit een vredesverdrag getekend. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel ligt binnen het bereik van Noord-Koreaanse artillerie, maar omgekeerd zou een oorlog de VS en Zuid-Korea ook aanzetten om het Noord-Koreaanse stalinistische regime definitief uit te schakelen als politieke en militaire macht.