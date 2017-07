70 jaar en intussen 12 jaar getrouwd met haar grote liefde, prins Charles. Een grote, maar vooral ook omstreden liefde die teruggaat tot de jaren 70 en uiteindelijk een huwelijk met de populaire en iconische Diana Spencer overleefde. Het is voor Camilla Parker Bowles geen "walk in the park" geweest. Nadat het duidelijk was geworden dat Charles opnieuw openlijk koos voor haar, was ze opgejaagd wild bij de pers en lustte het Britse volk haar quasi rauw. De Britten waren nooit de woorden vergeten van Diana: "In dit huwelijk zijn we met drie." De derde partij was Camilla, de eeuwige maîtresse.

Eind mei, in de aanloop naar haar 70e verjaardag, praatte ze in een exclusief interview voor het eerst over haar leven aan het hof en hoe negatief de pers en het Britse volk tegenover haar stonden na de dood van prinses Diana.