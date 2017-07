Britse politici willen maatregelen tegen golf van zuuraanvallen

In de periode tussen november vorig jaar en april zijn er in Engeland en Wales zeker vierhonderd zulke aanvallen geweest met een bijtend product. Vorige donderdag in Londen alleen al waren het er vijf, waarvoor een zestienjarige jongen in staat van beschuldiging gesteld is.

