De Filipijnse president Rodrigo Duterte sprak afgelopen vrijdag enkele diplomaten toe in zijn thuisstad Davao. Het oorspronkelijke thema: zijn strijd tegen drugs waarbij, sinds hij een jaar geleden aan de macht kwam, al duizenden doden gevallen zijn. Het was een ranzige uitspraak over de gevolgen van druggebruik waarmee hij de aandacht getrokken heeft.

"Wat ik niet leuk vind, is de verkrachting van kinderen. Je kan iets uitsteken met laat ons zeggen, Miss Universe misschien. Misschien zal ik je zelfs feliciteren omdat je de ballen hebt om iemand te verkrachten als je weet dat je gaat sterven", verwijzend naar het feit dat de dader allicht gelyncht zou worden. Filipijnse media hebben de uitspraak op band. Ze staat ook in de officiële transcriptie van de toespraak die het presidentiële kantoor nadien verspreid heeft.

Het is de meeste recente in een reeks van misplaatste "grapjes" van Duterte over vrouwen en seksualiteit. Hij komt er openlijk voor uit dat hij maîtresses heeft en maakt dikwijls seksistisch getinte opmerkingen over vrouwen en verkrachting.

In mei "grapte" hij nog dat de Filipijnse soldaten die in het zuiden van het land bezig waren met een operatie, van hem de toestemming kregen om tot drie vrouwen te verkrachten. In 2016 kreeg hij kritiek na een uitspraak over een Australische missiewerker die in 1989 verkracht en vermoord werd in Davao, toen hij er burgemeester was. "Ik was boos omdat ze verkracht was. Maar ze was ook zo mooi. De burgemeester had als eerste aan de beurt moeten zijn. Wat een zonde", zou hij gezegd hebben.