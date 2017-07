De Amerikaanse president Donald Trump was afgelopen week in Parijs ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag. Tijdens zijn gesprekken met de Franse president Emmanuel Macron kwam ook het Klimaatakkoord van Parijs ter sprake. Trump besliste in juni om de Verenigde Staten terug te trekken uit dat akkoord omdat het nadelig zou zijn voor de Amerikaanse economie.

Trump liet na afloop van die gesprekken doorschemeren dat hij de beslissing om uit het akkoord van Parijs stappen, misschien wel zou kunnen terugdraaien. "De Verenigde Staten moeten een wereldleider zijn op het vlak van milieubescherming. Er kan vanalles gebeuren met het klimaatakkoord. We zullen wel zien wat er gebeurt", zei hij quasi langs zijn neus weg.

President Macron zegt nu dat hij er goede hoop op heeft dat Trump alsnog terugkomt op zijn omstreden, fel bekritiseerde beslissing. In een interview met de Franse krant "Le Journal du Dimanche" zegt Macron dat Trump hem verteld had "dat hij wilde proberen om de komende maanden een oplossing te vinden." "We hebben in detail gepraat over dingen die hem zouden kunnen overhalen om Parijs weer te onderschrijven."

"Ik denk dat hij ook in eigen land gezien heeft dat steden, staten, bedrijven en mensen uit zijn eigen entourage sterk ijveren om het engagement van de VS te behouden. Het is belangrijk om de dialoog open te houden, zodat we de VS op termijn opnieuw kunnen integreren in het kamp van de actie tegen de opwarming van de aarde."