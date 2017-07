Deel van tribune stort in tijdens bekerfinale in Senegal, 8 supporters komen om

In Senegal zijn zeker 8 voetbalsupporters omgekomen toen een tribune instortte. Tientallen andere mensen raakten gewond. Dat gebeurde tijdens de bekerfinale in de hoofdstad Dakar. Na de wedstrijd braken er rellen uit tussen supporters van beide ploegen. De politie zette traangas in en toen mensen in paniek probeerden weg te geraken, stortte een deel van de tribune in.

