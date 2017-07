Tienduizenden Turken komen samen in Istanbul

In Turkije wordt de mislukte staatsgreep van een jaar geleden herdacht. In de havenstad Istanbul zijn al tienduizenden mensen op straat gekomen bij de brug over de Bosporus. Dat was een sleutelplek tijdens de staatsgreep.

