In Istanbul zijn tienduizenden Turken naar één van de bruggen over de Bosporus getrokken. Die brug staat symbool voor de mislukte coup, omdat burgers er de muitende soldaten in tanks confronteerden en beschoten werden. De Bosporus brug wordt omgedoopt tot "Brug van de Martelaren van 15 juli".

Bij de mislukte staatsgreep kwamen zo'n 300 mensen om, 250 burgers en 53 muitende soldaten.

Sinds de mislukte staatsgreep heeft de autoritaire president Erdogan de strijd tegen zijn tegenstanders aanzienlijk opgevoerd. Opposanten en al dan niet vermeende tegenstanders van de president worden zonder pardon opgepakt, ontslagen en bedreigd met talloze processen, de kritische pers is aan banden gelegd. Zo'n 50.000 mensen zijn opgepakt, 150.000 mensen zijn ontslagen of geschorst. Volgens Erdogan zit zijn vroegere nauwe bondgenoot, de geestelijke Fethullah Gülen, achter de putsch, maar die ontkent en bewijzen zijn er niet voor de stelling van Erdogan.

In het Turkse parlement in Ankara werd eerder vandaag een speciale sessie gehouden waar premier Binali Yildirim de nacht van 15 juli omschreef als "een tweede onafhankelijkheidsoorlog". "Het is precies een jaar geleden sinds de donkerste en langste nacht van Turkije veranderd is in een schitterende dag, sinds een buitenlandse bezetting in de legende van het volk veranderd is", zo zei de premier.

Wie of wat hij bedoelde met de buitenlandse bezetting is niet duidelijk. Premier Yildirim bedankte ook de duizenden mensen die na de coup gehoor hebben gegeven aan de oproep van president Erdogan om de straat op te gaan om zich te verzetten tegen de couppoging.

De oppositie hekelde dan weer de repressie van de regering. "Justitie is vernietigd. In plaats van een snelle normalisering, is er een permanente staat van noodtoestand ingevoerd", zo zei oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.

Ook in Ankara kwamen er tienduizenden mensen de straat op.