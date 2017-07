Decraene: "Le jour de gloire est arrivé voor Macron"

Frankrijk viert vandaag zijn nationale feestdag. Omdat het ook exact honderd jaar geleden is dat de Amerikanen de Franse hielpen in WOI, nodigde president Emmanuel Macron zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. In Nice werd dan weer de gruwelijke aanslag van een jaar geleden herdacht. In "Terzake" geeft Steven Decraene meer uitleg.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

