Emilie zag de aanslag zelf niet gebeuren. “Mijn ex belde me om het slechte nieuws te vertellen. Ik wilde het eerst niet geloven, ik was met stomheid geslagen. Ik ben toch de deur uit gegaan omdat ik naar hem toe wilde, maar ik heb hem niet gevonden.” Maar toen ze haar ex-man een aantal uur later met een bebloed hemd zag toekomen op de psychische opvang, besefte Emilie dat haar zoontje er niet meer was. “Ik leef zonder hem. Ik probeer mezelf op de been te houden, hoe moeilijk dat ook is.”

De angst en de bezorgdheid blijven altijd in haar achterhoofd spoken. “Ik heb de draad weer een beetje kunnen oppikken, maar deze stad en haar inwoners zijn getekend voor het leven.” Emilie wil niet dat haar andere zoon nog naar een vuurwerk of een ander feest gaat. “Nergens waar een menigte bijeen is. Ik wil het niet. Het kan niet, ik ben te bang. Ik leef in angst dat er met hem iets zal gebeuren.” Zelf mijdt ze ook nog steeds grote menigtes.

Emilie durfde pas tien maanden na de aanslag teruggaan naar de Promenade des Anglais. “Dat was op 15 mei, de verjaardag van Romain. Ik ben erheen gegaan met mijn man, als een soort bedevaart. Het kerkhof, de Promenade, tot de plek waar de vrachtwagen stopte. Daarna zijn we als afleiding gaan wandelen, want het was heel pijnlijk.” Toch wilde Emilie het doen, om de angst voor de Promenade te overwinnen.

Vandaag werden de slachtoffers van de aanslag herdacht, een moment waar Emilie sterk tegenop zag. “Het feit dat de eerste verjaardag nadert zorgt bij mij voor veel angst, nachtmerries en vermoeidheid. Ik wil die datum graag achter me laten om verder te kunnen.”

Emilie is de voorzitter van de stichting Promenade des Anges. Met die stichting wil ze opkomen voor de belangen van nabestaanden en slachtoffers die de aanslag op de Promenade des Anglais overleefd hebben. “Ik wil strijden voor de nagedachtenis van mijn zoon. Ik wil strijden voor al die slachtoffers voor wie nu weinig erkenning is, terwijl ze die erkenning nodig hebben. Het helpt om iets voor anderen te doen.”