Niet alleen het aantal moorden neemt toe, ze vinden ook plaats in steeds meer landen (van 16 in 2015 naar 24 vorig jaar). Met zo’n zestig procent van de moorden blijft Latijns-Amerika het gevaarlijkste werelddeel voor milieubeschermers. Nochtans woont er slechts tien procent van de wereldbevolking. Brazilië, het grootste land, is met 49 moorden ook het dodelijkste in absolute cijfers. Verschillende daarvan zijn gerelateerd aan de ontbossing in het Amazonewoud, die vorig jaar sterk is toegenomen.

Ook in Colombia, waar de houtkap vorig jaar met 44 procent is toegenomen, worden steeds meer natuurbeschermers gedood (37 in 2016). Nicaragua heeft met elf moorden het hoogste aantal per capita. De Filippijnen gaan voor het vierde jaar op rij lopen met de twijfelachtige eer van dodelijkste land voor milieuactivisten in Azië. Met 28 moorden is het bovendien het op twee na dodelijkste land ter wereld.

De afgelopen tien jaar vielen de meeste doden in Honduras, 127 sinds 2007. Het bekendste slachtoffer was de inheemse milieuactiviste Berta Cáceres, die in 2016 werd vermoord als gevolg van haar protest tegen de bouw van een stuwdam.