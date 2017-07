De slachtoffers zijn allemaal vrouwen. De dodelijke slachtoffers komen uit Oekraïne. Buitenlandse Zaken in Brussel acht het weinig waarschijnlijk dat er Belgen bij de slachtoffers zijn omdat in het hotel waar de aanval plaatsvond vooral Russische en Oekraïense toeristen logeren.

De dader zou al zwemmend het strand hebben bereikt. De politie heeft hem kunnen arresteren, maar over zijn nationaliteit of motieven is nog geen duidelijkheid. Het is evenmin duidelijk of het om een terreuraanslag gaat.

Mocht het inderdaad om een nieuwe terreuraanslag tegen een toeristisch doelwit gaan, dan betekent dat een nieuwe klap voor de toeristische sector in Egypte. Die sector begon nog maar net uit het diepe dal te raken waarin hij was terechtgekomen na de aanslag op een Russische Airbus boven de Sinaïwoestijn, in oktober 2015.

Dat betekent niet dat het de afgelopen twee jaar rustig is geweest in Egypte, want er waren tal van aanslagen tegen Egyptische kopten, waarbij ook tientallen doden zijn gevallen.