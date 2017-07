Alphabay verdween op 6 juli van het net. Er waren toen speculaties dat de eigenaar van de website ervandoor was gegaan met de opbrengsten van verkopers. Nu blijkt dus dat het een politieactie was. De vermoedelijke beheerder van de site werd in Thailand opgepakt.

Volgens de Bangkok Post woonde de van oorsprong Canadese verdachte acht jaar in Thailand. Hij was 26 en werkte als programmeur, en had volgens de krant vier Lamborghini's en drie luxe huizen. Volgens onbevestigde bronnen zou hij zelfmoord gepleegd hebben in de gevangenis.