In Vibo Valentia, in Calabrië, de teen van de Italiaanse laars, is een schip van de NGO Save the Children aangekomen met 550 migranten en vluchtelingen aan boord. En in Crotone, ook in Calabrië, een Noors schip met 1.200 mensen aan boord. Het schip maakt deel uit van een operatie van Frontex, het Europese kust- en grensagentschap.

Ook morgen zullen al zeker twee schepen aanmeren in Italië, met samen meer dan 1.500 vluchtelingen en migranten.

Vorige week was er een korte pauze in de reddingsoperaties, door het slechtere weer op zee. Er was meer wind, en ook de stroming zat verkeerd, waardoor smokkelaars hun boten niet uitsturen. Deze week zijn de weersomstandigheden weer beter. De stroom is dus opnieuw volop op gang gekomen.